Karabük'te trafik kazası: 8 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, hafif ticari araç ile ATV motoruyla çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar Gerede Karayolu Aslanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin U. (61) yönetimindeki 74 BL 426 plakalı hafif ticari araç, Mehmet D. (72) idaresindeki ATV motoru ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Hanım (52), Ebru (25), İlknur (7), Yusuf (6) ve Özge U. (2) ile ATV motorunda yolcu olarak bulunan Hatice D. (72) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.