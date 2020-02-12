Karabük'te trafik kazası: “Biri bebek 3 yaralı”

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Kaza otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Safranbolu - Eflani karayolu Ağaçkese köyü yakınlarında meydana geldi. Safranbolu istikametine seyreden Mehmet Ali Y. (35) idaresindeki 74 AN 637 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan Yusuf C. (40) idaresindeki 78 DD 846 plakalı kapalı kasa minibüsün çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali Y. ile birlikte aynı araçta bulunan eşi Ayşe Y. (32) ve 1 yaşındaki bebekleri Yağız Y. Yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsünün yara almadığı kazada otomobilde bulunan yaralılar 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.