Karabük'te Türkiye'nin ilk ve tek "Araç Müzesi" açıldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) klasik otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet ve traktörlerden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek "Araç Müzesi" açıldı.

KBÜ Bayrak Alanı'ndan bulunan alana kurulan müzede, Amerikan polislerinin kullandığı otomobilden motosiklete kadar birçok klasik araç yer alıyor. Alanda ayrıca, F-4 savaş uçağı, tramvay ve "kara tren" olarak adlandırılan lokomotif yer alıyor. Alana yerleştirilen klasik araçlar vatandalar ve öğrencilerin ilgisini çekerken, birçok kişi araçlarla fotoğraf çektirdi. Müzenin bulunduğu alanda ayrıca çocuklara yönelik de geleneksel oyunları hatırlatıcı heykeller yer alıyor. Birdirbir, körebe, seksek, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel çocuk oyunlarının unutulmaması ve gelecek nesillerin de bu oyunları bilmesi için heykeller yerleştirildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de tek Araç Müzesi olduğunu söyledi.

Türkiye'de Otomobil Müzesi, Klasik Araba Müzesi, Tren Müzesi, Uçak Müzesi veya Helikopter Müzesi olduğunu ifade eden Polat, "Ama bunların hepsinin bir arada olduğu müze oldu. Eski trenimiz var, tramvayımız var, uçağımız var, helikopter gelecek, traktör, otobüs, 1980 ve altında yer alan otomobillerimiz var. Bunlar bizim 50 yaş üzerindekilerin çocukluğunun nostaljik arabaları. Hepimiz yollarda bu araçları bir şekilde görmüştük, bir şekilde yaşamıştık. Bunları toparladık, Karabük ve Karabük Üniversitesi için bir değer oluştursun" dedi.

İnsanların akşamları çocukları ve aileleriyle kampüse gezmeye geldiğini aktaran Polat, "Burayı farklı araçlarla neşeli, huzur bir alan oluşturduk. Karabük ve dışarıdan bütün ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Elimizde 40 civarında araç var ama bunların yakın zamanda 100'ü geçeceğini tahmin ediyorum. Çünkü birçok kişinin evinin önünde atadan, dededen kalma araçlar var onları buraya bağışlarlar diye düşünüyorum, bu yönde taleplerde var. Onların isimlerini yazacağız, araçları buraya alacağız. Ama 1980 ve altı araç olmasını istiyoruz" diye konuştu.

KBÜ'de eğitim gören Somalili Abdurrahman Aldullahi İshak, "Çiçek Abbas'ı daha önce filmde gördüm. O nedenle tanıdık geldi. Başka ülkelerde kullanılan arabaları da burada görmek çok güzel bir duygu. İnsan farklı araçları görünce ve Çiçek Abbas'ı görünce mutlu oluyor" dedi.

KBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Dilek Bakır, müzenin açıldığını sosyal medyadan gördüğünü belirtti.

Arkadaşlarıyla birlikte görmeye geldiklerini vurgulayan Bakır, şunları kaydetti:

"Emin olamadık maket mi gerçek mi diye. Çok güzel ve hoş bir tasarım olmuş. Okulumuz adına gurur verici. Geçmişimizin unutulmaması adına çok güzel çünkü zamanımızdaki çocuklar dışarıdaki oyunların farkında değil. Ama biz onların son dönemini yaşadığımız için duygulandık."

8 yaşındaki Berin Eyşen Çetin ise, "Körebe, seksek ve yağ satarım oyunu oynuyorum. Astroloji ile ilgileniyorum, gezegenlere bakıyorum. Gezegenlerle ilgili müze olabilir" diye konuştu.

Sosyal medyadan görerek araç müzesini gezemeye gelen Öznur Çetin, "Güzel bir ambians olmuş, çoğu fimlerden gördüğümüz araçlar. Bende yeğenimi getirerek görmesini istedim ve güzel bir proje olmuş" dedi.