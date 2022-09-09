Karabük'te Ustalık Telafi Programı iş birliği protokolü imzalandı

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Şeker A Gıda Bes. Ltd. Şti. İşletme Yetkilisi Mustafa Karadeniz tarafından imzalanan protokol ile; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesindeki alanlarda mesleki eğitim ve istihdam süreçlerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Nural Kuyrukcu'nun da hazır bulunduğu imza töreninde protokol çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Mesleki Eğitim Programımız çerçevesinde yaptığımız çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Mesleki eğitimi çok daha iyi noktaya getirmek için hem meslek liseleri düzleminde hem mesleki eğitim merkezleri düzleminde çok önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın başlatmış olduğu mesleki eğitim programına Karabüklü işverenlerimiz kayıtsız kalmayarak programdan faydalanmaktadırlar. Mesleki eğitim programı ile önemli mesafe kaydettik. Şunda bu programa kayıtlı öğrenci sayımız 2219 ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. İnşallah sanayi ve üretim kenti Karabük'ümüzde eğitimin her kademsinde olduğu gibi mesleki eğitimde de büyük projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Akbaş, Şeker A Gıda Bes. Ltd. Şti. İşletme Yetkilisi Mustafa Karadeniz'e Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı İş Birliği Protokolü'nün hayırlı olması temennisinde bulundu.