Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı bir köyde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

S.K. ve N.Ö.'nün birlikte kaldıkları evde yapılan arama 538 adet sentetik hap ele geçilirken, iki kişi gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.