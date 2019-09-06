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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbaratın ardından çalışma başlattı.


Bostanbükü Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ç'nin evinde ve Safranbolu-Eflani karayolunun 11 kilometresinde ormanlık alan içerisinde yapılan aramada 170 kenevir bitkisi ile 24 gram kubar esrar ele geçirildi.


Operasyonda İ.Ç, gözaltına alındı.

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