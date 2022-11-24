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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda, kubar esrar, toz esrar, kenevir tohumu ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.


Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

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