Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde yapılan operasyonda H.H. gözaltına alındı. Operasyonda 48,50 gram marihuana ve 77 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karabük halkını, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi uyuşturucu madde ve türevlerinin zararlarından korumak için Karabük İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız hız kesmeden büyük bir dikkat, duyarlılık ve özveri ile devam edecektir" denildi.