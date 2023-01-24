Karabük'te uzman hekim başına düşen hasta sayısı 1138 kişi

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Valisi Fuat Gürel'e 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde bilgi vererek, kentte 219 uzman hekimin görev yaptığını belirtti.

Uzman hekim başına düşen nüfusun Türkiye ortalaması bin 368 iken bu oranın Karabük'te bin 138 olduğunu ifade ede Sarı, "Asistan hekim sayımız 92, pratisyen hekim sayımız ise 198'dir. Diş hekimi sayımız 79, hekim başına düşen hasta sayısının Türkiye ortalaması 5.078 iken bu oran ilimizde 3.155 olarak gerçekleşmiştir. 910 ebe hemşiremiz, sürekli işçi sayısı ise 822'dir. Sağlık tesislerine birinci basamak olarak 2022 yılında 975 bin 655, 2 ve 3. basamak 1 milyon 629 bin 974 müracaat gerçekleşmiştir. 38 tam donanımlı ambulans bulunmakta, bu ambulansların 4'ü tam özellikli, 2 adet tam donanımlı kar paletli, 1 adet obez ve yoğun bakım ve 1 adet 4 sedyeli yoğun bakım acil yardım ambulansından oluşmaktadır" dedi.

"49 bin vakaya müdahale edildi"

112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak 17 istasyonda görev yapıldığını aktaran Sarı, "49 bin 248 vakaya müdahale edilmiştir. İlk on dakikada vakaya ulaşma yüzde 77 kırsalda vakaya ulaşma ise yüzde 89 olarak gerçekleşmiştir. İlimizde 2'si pratisyen hekim olmak üzere 103 UMKE personeli 3 adet UMKE aracı ve 1 adet lojistik araç bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde 91 adet faaliyet gerçekleştirilmiş, yıl içerisinde UMKE lojistik Konteynır alınarak alternatif hasta bakım alanı olarak kullanılan sahra çadırları ve diğer ekipmanlar muhafaza edilmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ise; 90 odada 975 bin 655 muayene gerçekleştirilmiştir. Gezici Sağlık Hizmetleri çerçevesinde 24 aile hekimi her ay 206 köyümüzde 19 bin 254 vatandaşımıza hizmet vermiştir" diye konuştu.

Mobil sağlık hizmetleri çerçevesinde Japonya Büyükelçiliği'nin "Yerel Projelere Hibe Programı" ile Karabük'e kazandırılan gezici sağlık tarama aracı ile kırsal nüfusa yönelik, pansuman, enjeksiyon, kronik hastalık takibi, kanser tarama yönlendirmeleri ve eğitimlerinin sürdüğünü anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"263 adet köyümüzde 38 bin 793 olan hedef nüfustan 7 bin 157 kişiye hizmet verilmiştir. 2021 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Covid-19 PCR test cihazı ile pandemi başlangıcından bu yana; 277 bin 709 test çalışması gerçekleşmiştir. Evde Sağlık Hizmetleri olarak 10 bin 975 vatandaşımız müracaat etmiş, hastaların tamamı takibe alınmıştır, sürekli kayıtlı hasta sayısı bin 764, yıl içerisinde gerçekleştirilen ziyaret sayısı 12 bin 873'tür. 2022 yılında 840 bin 881 MHRS randevusu açılmış, 699 Bin 658 MHRS randevusu alınmış, 535 Bin 249 MHRS randevusu gerçekleştirilmiştir, MHRS randevu oranı yüzde 47'dir. 2022 yılında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine 16 milyon 390 bin 747 TL, Safranbolu Devlet Hastanesine 974 bin 338 TL, Yenice Devlet Hastanesine 81 bin 677 TL, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ise 1 milyon 327 bin 515 TL'lik tıbbi cihazlar kazandırılmıştır."