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Karabük'te vakaların görüldüğü köyün iki mahallesi karantinaya alındı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde iki mahalle birden fazla korona virüs vakasının görülmesinin ardından karantinaya alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde iki mahalle birden fazla korona virüs vakasının görülmesinin ardından karantinaya alındı.



Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünün Karapınar ve Belen Mahalleleri birden fazla kişide korona virüs vakası tespit edildi. Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyün iki mahallesi 10 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri iki mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak kontrol altına aldı.

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