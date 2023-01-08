Karabük'te vatandaşlar kar keyfi için 2 bin rakımlı zirveye çıktı

Karabük'te kar keyfi yaşamak isteyen vatandalar hafta sonunu 2 bin metre rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne çıkarak geçirdi.

Kent merkezinde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, hafta sonunda soluğu 2 bin metre rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne çıktı. Kar yağışının az olmasına rağmen çocuklar kızakları ile kayarak yaparak hafta sonunun tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise doğanın eşsiz manzarası karşısında piknik yapmanın keyfini yaşadı.