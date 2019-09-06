Karabük'te veli bilgilendirme toplantısı yapıldı

Öğrenci velileriyle bir araya gelen Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci ve Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi Sorumlusu kreş hakkında bilgi verdi.

Velilerin istek ve taleplerini dinleyen Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Berker, dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrencilerin güvenlikleri konusunda velilerle hassasiyetlerini paylaştı.