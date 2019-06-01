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Karabük'te veliler merakla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi

Karabük’te Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren öğrencilerin velileri merakla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren öğrencilerin velileri merakla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.


Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan öğrenciler erken saatlerde okula gelerek içeriye alınmalarını bekledi. Öğrenciler görevliler tarafından yapılan kimlik ve sınav girişi kontrollerinin ardından içeri girdi. Dışarıda bekleyen aileler çocukları ile aynı heyecanı yaşayarak, çocuklarından güzel haber almayı merakla beklediler. Yapılan sınavın ilk oturumunda Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden olmak üzere toplam 50 soru soruldu. İlk oturumun bitmesinin ardından öğrenciler ailelerinin yanına koşarak sınav hakkında bilgi verdiler. Sınavın iyi geçtiğini öğrenen ailelerin mutluluklarını çocuklarına sarılarak gösterdi. İlk oturumdan çıkan öğrenciler sınavın beklediklerinden kolay geçtiğini ifade etti


Öğrenciler 40 soruluk sayısal alan testi için ter dökmeye devam etti.

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