Karabük'te vizonu gören cep telefonuna sarıldı

Karabük'te sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizonu yolun kenarında gören vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olay, Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaş, yolun kenarında bir şeyler yiyen vizonla karşılaştı. İlk başlarda ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaş sansargiller ailesinin gelincik türü olan vizonu cep telefonu ile kaydetti. Vizon, bir süre sonra korktuğu için bulunduğu yerden kaçarak uzaklaştı.

Bir evin bahçesinde de görüntülenen vizon iki kedinin etrafında dolanması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu. Kiminin “sansar” kiminin “porsuk” dediği vizon buradan da uzaklaşarak gözden kayboldu.