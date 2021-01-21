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Karabük'te yaban hayatı unutulmadı

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası yaban hayvanlarının aç kalmaması için Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya yem bırakıldı.


Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kış şartlarının da etkisini göstermesiyle beraber yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kar yağışının yoğun olduğu alanlarda yemleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Yemleme faaliyetlerinin il genelinde devam edeceği kaydedildi.

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