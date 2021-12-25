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Karabük'te yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

Karabük’te yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Karabük'te yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler kentin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem bırakırken yaban hayatın korunması ve devamlılığı için yem bırakma çalışmalarının kış sezonu süresince devam edeceği belirtildi.

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