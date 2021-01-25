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Karabük'te yaban hayvanları unutulmadı

Karabük’te yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Karabük'te yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler kentin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem bırakırken yaban hayatın korunması ve devamlılığı için yem bırakma çalışmalarının kış sezonu süresince devam edeceği belirtildi.


Öte yandan kent merkezinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

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