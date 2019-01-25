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Karabük'te yakalanan DEAŞ üyesi Iraklı tutuklandı

Karabük’te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Iraklı bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Iraklı bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda Iraklı A.A. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette sorgusu tamamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen A.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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