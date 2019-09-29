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Karabük'te yaralı pelikan tedavi altına alındı

Karabük’te avcılar tarafından yaralı olarak bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Karabük'te avcılar tarafından yaralı olarak bulunan pelikan tedavi altına alındı.


Karabük'e bağlı Yanlızca köyünde muhtar ve avcılar tarafından uçamayan bir pelikana rastlandı. Yaralı olduğu anlaşılan pelikan avcılar tarafından kontrol altına alınırken, Karabük Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.


Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde pelikanın ayağının kırıldığı tespit edildi. Ekiplerce tarafından alınarak veterinere götürülen yaralı pelikan tedavi altına alındı.


Pelikanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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