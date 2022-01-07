Karabük'te yeni yılın ilk huzur ve güven uygulaması başladı

Karabük'te 128 personelin katılımıyla yeni yılın ilk huzur ve güven uygulamasına başlanıldı.

Asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” Karabük'te de yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kenti farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarda durdukları araçları ve şahısları kontrol ediyor.

Merkez ve ilçelerde 128 personelin katıldığı ve gün boyu sürecek olan denetimlerde metruk binalar, park-bahçeler, okul önü ve çevreleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, toplu taşıma yapılan terminal girişlerinde de kontroller yapılıyor.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde eş zamanlı 2022 yılının ilk Huzur ve Güven uygulamasının ilk etabını 10.00-12.00 saatleri arasında uygulamaya başlıyoruz. İnşallah kazasız belasız halkımızın güvenliği için görev yapan meslektaşlarımız hakka ve halka hizmet etme anlayışıyla polis-halk ilişkilerini ön planda tutacak şekilde şehrin huzur, güven ve asayişini sağlamak adına bu görevleri icra ediyorlar” dedi.

Tuğ, merkez ve ilçelerde 128 personelin katılımıyla 3 etap halinde uygulamaların 20.00-22.00 saatleri arasına kadar devam edeceğini belirterek, “Önceliğimiz şehrin güvenliği ve huzur. Bunun dışında da olabilecek olayların anında kontrol edilmesi, takip edilme ve sonuçlandırılması açısından görevlerimizi ifa ediyoruz” diye konuştu.