Karabük'te Yeni Zelenda'daki katliam için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan terör olayına tepkiler devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Karabük'te de terör saldırısına tepki gösterildi. Hürriyet Caddesinde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi üyeleri ve vatandaşlar saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazının ardından AGD Şube Başkanı Aziz Gündoğdu grup adına açıklama yaptı.

Aziz Gündoğdu üç aylardan ilki olan Recep ayının ikinci Cuma'sının Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik ırkçı bir saldırı ile kana bulandığını belirterek, “Yeni Zelanda'da iki camide Cuma namazı esnasında Müslümanların üzerine ateş edildi ve 49 kardeşimiz bu saldırılarda yaşamlarını yitirdi. Bir o kadar da kardeşimi yaralandı. Öncelikle yaşamını yitiren kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da şifalar diliyoruz. Elbette bu saldırıda tetiği çekenleri de bu saldırının planlanmasında yer alanları da, bu saldırı planı üzerinden hesap içerisinde olan tüm çevreleri de en ağır şekilde kınıyoruz” dedi.

Müslüman yada gayrimüslim, cami de yada başka bir mekanda masum insanlara yönelik hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini ve insana kasteden hiçbir saldırı karşısında da sessiz kalınamayacağını ifade eden Gündoğdu, “Yeni Zelanda'da meydana gelen cami katliamını bir iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayları bireysel suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı farklılıklara düşmanlığı okuyamamaktır. Ne yazık ki saldırı 49 Müslümanın katledildiği saldırı, dünyanın en güvenilir ve yaşanabilir 10 ülkesinden biri olan Yeni Zelanda'da gerçekleşti. Yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da 50 bin kadar da Müslüman bulunuyor. 200 yılı aşkın bir süredir Müslümanların yaşadığı bir ülke. Ülkede Müslümanların birlikte yaşam ortamını tehdit eden bir tavır olmamasına karşın böyle bir saldırının gerçekleşmesi içten içe büyütülen ırkçı nefret ve kinin bir tezahürüdür” diye konuştu.

Gündoğdu, “Saldırganın önceden internet üzerinden yayımladığı mesajda daha önce Fransa'da ırkçı grupların kullandığı ‘Büyük yer değiştirme' kavramının geçmesi, Müslümanların Avrupa'yı terk etmesine ve Ayasofya'nın kiliseye dönüştürülmesine dair cümlelerin yer alması saldırının birkaç kişinin işi olmadığını, yükselen bir ırkçı akımın neticesi olduğunu göstermektedir. Biz şuna inanıyoruz ki bu saldırılar bizzat Batılı kirli merkezler tarafından üretilen İslamofobi'nin neticesidir. Saldırıdan sonra yapılan açıklamalar ve ortaya konan tepkiler Batılı kirli merkezlerin Müslümanları kötü istatistiklerden öteye görmemekte olduğudur” ifadelerini kullandı.

Yeryüzünde tek bir Müslüman'ın ırkçı bir saldırıyla saçının teline zarar gelmesine kayıtsız kalamayacaklarını dile getiren Gündoğdu, şunları söyledi: “Kaldı ki biz inancımız gereği Müslüman olsun veya olmasın tek bir masumun saçının teline zarar gelmesine izin veremeyiz. Bu saldırılardan dolayı tüm Yeni Zelanda halkını sorumlu tutmamız ve onlara karşı nefret beslememiz doğru değildi. Ancak bu saldırılardan Müslümanlara karşı nefret söylemi ile konuşan tüm siyasetçiler ve popüler ırkçı söylemin oluşmasına katkıda bulunan tüm merkezler sorumludur. Batıda ırkçılık kin ve nefret büyütülmesi sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlar için dünyayı cehenneme çevirir.”