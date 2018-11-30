Karabük'te ‘Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri' bilgilendirme toplantısı yapıldı

Karabük'te ‘Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri' bilgilendirme toplantısı Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Turna Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı İsmail Bayata, dünyanın imkanlarının kıt ve sınırlı olduğunu belirterek, “Dolayısı ile sanayileşmeyi sağlamak, yaşamımızı idare etmek, refah seviyemizi arttırmak için çok çok fazla enerji ihtiyacımız var. Dünyanın kaynakları kullana kullana elbet bir gün bitecek. Bu noktada artık hepimizin aşina olduğu yenilenebilir enerji kavramı gündemimize girmeye başladı. En basitinden rüzgar enerji santrallerini, HES'leri görüyoruz. Artık suların boşa akmasını müsaade etmiyor enerji üretiyoruz. Artık dalgalardan enerji üretiyoruz. Bunlar yenilenebilir kaynaklar ve maliyeti düşük. Üretimimiz ülkemizin refah seviyesini arttırmak için, kırsal alanlarda ve kentlerde devam ediyor. Bu kapsamda kooperatifleşme kavramının önemi ortaya çıkıyor. Kooperatif mantığı ile insanlarımızın güçlerini imkanlarını birleştirip bir arada hareket etmesini sağlarsak yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini sağlayacağız. Valiliğimizin tüm birimleri kooperatifleşme düşüncesi içerisinde olan tüm muhtarlıklarımızdan, vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza yardımcı olmak konusunda hazır” dedi.

Toplantı Gümrük ve Ticaret Uzmanı Turna Çelik'in Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin avantajları, başvuru süreçleri ve mevzuatı hakkında yaptığı sunum ile sona ererken Vali Yardımcısı İsmail Bayata tarafından Çelik'e hediye verildi.