Karabük'te yetiştirilecek fıstık, köylüler için gelir kaynağı olacak

Karabük'te budanmaya başlanılan bakımsız sakız ağaçları aşılanmayla birlikte 4 yıl sonra vereceği kaliteli fıstık, köylüler için ciddi gelir kaynağı olacak.

Merkez ilçeye bağlı Çerçiler köyü Mahallesinde Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar öncülüğünde sakızağacı (menengiç) ve çitlembik (melengiç) ağaçlarının zarar veren ve kuruyan bölümleri için budama çalışması yapıldı. Antep fıstığı yetiştirmek için gönüllü olan köylülerle bir araya gelen Açar, sakız ağaçlarının doğru bir şekilde budanması gerektiğine dair uygulamalı olarak bilgiler aktardı. ‘Sakız Ağaçlarının Gözleri Kırsal Kalkınma ve İstihdama Uyanıyor: Karabük İli Atlantik Sakızı Örneği' isimli projesi ile kentte doğal bir kaynak olan sakız ağaçlarına Haziran ayında yapılacak olan aşılama ile de 3-4 yıla kadar elde edilecek ürünlerin köylüler için ciddi bir gelir kaynağı olması hedefleniyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Batı Karadeniz Bölgesinde çok fazla sakız ağacının bulunduğunu belirterek, “Onların aşı ve budama çalışmalarını yapıyoruz. Biz bunları yaparken ilk önceliğimiz sahibi var mı yok mu? Biraz önce 45 yıl önce aşılanmış bir ağacı budadık. Eğer sahibi varsa bu işle uğraşmak istiyorsa bu şekilde aşıya hazırlamak için budama çalışması yapıyoruz. İnşallah bunların bir kısmını Haziran ayında aşılayacağız. Bu aşılandıktan sonrada 4 yıl gibi bir sürede meyve vermeye başlıyor” dedi.

“Orman köylüleri için ciddi bir gelir kaynağı olma potansiyeli var”

100 adet Antep fıstığı ağacının köyde yaşayan bir aileyi çok rahat geçindireceğini ifade eden Açar, “Bunun bir sene ürün verip bir sene ürün vermeme parodisi var ama o vermediği yılın ürününü diğer yıl 2 katı olarak verir. Bir sene de 100 ağaç olursa 500-700 kilogram fıstık ağacının ortalaması olur. 2 sene de bir verirse o da ortalama 1 tonun üzerinde ürün verir. Şu anda da 1 ton kuru meyvenin fiyatı 60-70 bin TL. Bu da orman köylüleri için ciddi bir gelir kaynağı olma potansiyeli var” diye konuştu.

Sakız ağaçlarının hazır yetişmiş, kök sistemini oluşturmuş ağaçlar olduğunu kaydeden Açar, “Bu ağaçları aşıladığınızda 4 yıl sonra ürün almaya şansınız olacak. Bölge bu işe uygun. Burada bizim normal Antep fıstıklarından, uzun çeşidi ve kırmızı çeşidi gibi çeşitlerle erken hasat gibi potansiyelleri var” ifadelerin yer verdi.

Açar, bölgede 40 yıl önce aşılanan ağacın yeşil iç olarak tabir edilen Antep fıstığı verdiği ve bu meyvenin sanayide kullanıldığını aktardı.

Güneydoğu'da 1 ay önce olgunlaşan barak yıldızı çeşidinin Çerçiler köyünde de normal zamanda olgunlaşacağını belirten Açar, “Burada iki türlü alternatif ürün var. Birisi yeşil içli, biri de çerezliğe dönük. Bu bölgede fıstık işini inşallah bu şekilde başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Açar, köyde yapılan çalışmanın gönüllü insanlarla yapıldığını söyledi.

Antep fıstığının iklimsel özelliklerinden bahseden Açar, şu ifadelere yer verdi: “Kışın soğuk olmasını istiyor. Soğuk olmazsa Antep fıstığı çiçek açamıyor. Burada kış soğu ile ilgili sorunumuz yok. İkinci olarak ilkbaharda geç don problemi var. Bu bölge yüksek bir bölge. Yüksek ve eğimli bölgelerde don riski daha düşük. Soğuk hava su gibi ağır olur ve aşağıya çöker. Bu bölgede don riskini o yüzden bertaraf ediyoruz. Geriye üçüncü iklim olarak sıcaklık istiyor. Buradaki yaz aylarındaki sıcaklığın 1 ay kadar eksikliği var. O bir aylık eksikliği Barak Yıldızı ile tamamlıyoruz. Çünkü Barak Yıldızı 1 ay erken oluyor. Normal Antep fıstığını olgunlaştırmayıp boz fıstık dediğimiz bir şekilde yeşil içli olarak sanayiye doğru satabileceğiz. Onun da değeri çok yüksek. Burada bu olmuyor deyip bir kenara atmanın hiçbir anlamı yok.”

Mahalle Muhtarı Halim Kaya'nın öncülüğünde köylülere verilen eğitim sonrası bölgedeki sakız ağaçlarının fıstık üretimi için aşılanması sonrası bölgede ciddi oradan fıstık üretimi yapılması hedefleniyor.