Karabük'te yıl içerisinde 61 proje hayata geçirilecek

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen yapılan yatırımlarla ilgili olarak “Öncelikle ilk işimiz araç parkımızı yenilemek oldu. Şuan itibariyle 171 aracımızla bölgemizin en büyük makine sahibiyiz. Diğer bir husus ise asfalt plentine ihtiyacımız vardı. Daha önce ihale etmek suretiyle asfaltı satın alıyorduk. Bölgenin en yüksek kapasiteli asfalt plentini kurduk.2019 yılından itibaren 400 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirdik. Asfalt plentimizin kurulmasıyla birlikte malzeme ihtiyacımız arttı. KÖYDES ödeneklerinin büyük bir bölümünü malzeme alımında kullanıyorduk. Bizde köylerimizde daha fazla hizmet yapabilmek adına Cumayanı taş ocağında sabit konkasörü kurmuş olduk ve asfalt plentimizi şuanda oradan besliyoruz. İki ayda toplamda 80 bin tonun üzerinde malzeme üretimi gerçekleştirildi. Buda önemli bir başarıdır. Bu yıl içinde malzeme alımına vereceğimiz miktar 20 milyon TL'nin üzerindeydi. Biz bu ödeneğin tamamını TÜPRAŞ ve BİTÜM alımına aktardık. Buda kırsalda yaşayan vatandaşlara daha fazla hizmet anlamını taşımaktadır. Ayrıca ilçelerimizde bulunan 2 adet seyyar konkasör ile son 7 yılda 1 buçuk milyonun üzerinde malzeme üretimi gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

17 yılda KÖYDES projeleri çerçevesinde 274 milyon 865 bin TL ödeneğin Karabük'e tahsis edildiği kaydeden Sözen, “Bu ödeneklerle 770 adet yol, 736 adet içme suyu, 36 adet sulama ve 18 adet kanalizasyon projesi olmak üzere toplamda bin 562 adet proje gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde de peş peşe ödenekler ilimize tahsis edildi. Birinci dilim KÖYDES ödeneği 29 milyon 900 bin TL daha sonra ise buna ek olarak 21 milyon 463 bin TL ve 15 milyon TL ödenek geldi. Ayrıca daha önceki beyanlarımızda borçlanma dahil tüm imkanları seferber edeceğimizi söylemiştik.30 milyon TL kadarda borçlanma gerçekleştirdik. Böylece 98 milyon 763 bin TL ödenekle yola çıktık” dedi.

Sözen 2022 yılı içerisinde 24'ü yol, 36'sı içme suyu ve 1'i sulama projesi olmak üzere toplamda 61 projeyi hayata geçireceklerini söyledi

Yıl içerisinde 161.8 BSK sıcak asfaltın köy yollarına serileceğini anlatan Sözen, “Geçen yıla göre bu sene yapacağımız asfalt miktarındaki artış yüzde 60 oranındadır. Şuan itibariyle 35 bin ton BSK üretimi ile 46 kilometre asfaltı köy yollarımıza serdik. Toplamda sezon sonuna kadar 132 bin Ton BSK üretimi gerçekleştireceğiz. Mevcut asfaltlarımızın muhafazası içinde yama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yenice, Eflani ve Eskipazar ilçelerimizde tamamlandı. Şuan itibariyle Ovacık ve Safranbolu ilçemizde yama çalışmalarımız devam ediyor. Sezon sonuna kadar ilçelerimizde bin 200 ton yama programı uygulayacağız” ifadelerine yer verdi.

Sözen, tarımsal sulama ile ilgili Merkez Kahyalar Köyü Pirinçlik Mahallesinde hayata geçirilecek olan proje için 113 bin 479 TL ödenek ayrıldığını ve projenin yüzde 70 oranında bitmiş durumda olduğunu aktardı.