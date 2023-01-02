Karabük'te yılın ilk İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı

Karabük'te yılın ilk İl Genel Meclis Toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Karabük İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Sözen, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına ve 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır çalışmaların gerçekleşeceğini söyledi.

2022 yılında çok yoğun ve tempolu çalışma programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Sözen, "Daha önce meclisimizde planlamış olduğumuz programları idaremiz sahada uyguladı ve hedefleri tutturmaya çalıştı. Müdürlüklerimizde ortaya konan plan ve programları uygulamak için yoğun ve azimli bir çaba sarf ettiler. Bunun sonucu olArak belirlenen hedeflerde yüzde 40 oranında bir artış gerçekleşmiş oldu" dedi.

Yol ve Şube Müdürlüğünün asfalt programlarını tamamladığını belirten Sözen, "Merkez ilçemiz 19.2 kilometre, Safranbolu ilçemiz 33.1 kilometre, Yenice ilçemiz 24.2 kilometre, Eskipazar ilçemiz 17.3 kilometre, Eflani ilçemiz 16.4 kilometre ve Ovacık ilçemizde 24.5 kilometre asfalt programı gerçekleştirildi. Bunun yanında rotmiks üretiminde 3.4 kilometre, Safranbolu Karacatepe protokol yolumuz 1.5 kilometre ve organize sanayi sitesinin yolu da 400 metre olmak üzere toplamda 140 kilometre asfalt serimi yapıldı" diye konuştu.

Merkez ilçede 3 bin 254 ton, Safranbolu'da bin 459 ton, Yenice'de 2 bin 452 ton, Eskipazar'da 3 bin 959 ton, Eflani'de 5 bin 517 ton ve Ovacık'ta ise bin 992 ton olmak üzere toplamda 18 bin 633 ton sıcak asfaltın 2023 yılına devredildiğini vurgulayan Sözen, "Buda yaklaşık 25 kilometre asfalta tekabül ediyor. Gerçekleşen asfaltın üzerine ilave edildiğinde 165 kilometrelik asfalt olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü çalışmaları

Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarından da bahseden Sözen, "Merkez ilçemizde 8, Safranbolu ilçemizde 5, Yenice ilçemizde 9, Eskipazar ilçemizde 7, Eflani ilçemizde 8 ve Ovacık ilçemizde 1 proje olmak üzere toplamda 38 proje tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu projeler için harcanmış olan miktar ise 9 milyon 173 bin TL'dir. KÖYDES ve İller Bankası ödenekli 42 bin 100 metre içme suyu borusu ve 3 bin 552 metre kanalizasyon borusu alımı yapılıp köy muhtarlarına dağıtımı yapılmıştır" dedi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün köylerde bulunan 3 bin 364 konteyner, 11 çöp kamyonu ve 21 personel ile evsel atık toplama çalışmalarına aralıksız devam ettiğini anlatan Sözen, "Bunun yanında eğitimli ekiplerimiz tarafından yenilenen aracımızla birlikte köylerimizde bulunan başı boş sokak hayvanlarının belediye barınaklarına nakli gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.

Sel afetinden zarar gören bölgelerdeki çalışmalardan da bahseden Başkan Sözen, "Geçtiğimiz aylarda Yenice ilçemizde yaşanan sel afetinden sonra zarar gören Güney-Tır köprüsü, İncebacaklar Köprüsü ve Şeker Kanyonu istinat duvarı yapım işi ile Safranbolu ilçemizde Değirmencik köyü köprüsünün ihalesi idaremiz tarafından yapılmıştır. Şuan itibariyle çalışmalar yüklenici firmalar tarafından devam ediyor. Diğer taraftan 2022 yılı içerisinde 1 milyon 845 bin TL köy muhtarlıklarımıza nakdi yardım ve destek sağlandı. 2023 yılında ise köy muhtarlarımıza 2 milyonun üzerinde köylerimizin acil ihtiyaçları için nakdi destek sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.