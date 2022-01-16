İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te yoğun kar yağışı etkili oluyor

Karabük’te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.


Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede beyaza bürünen kentte, sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar kar topu oynayarak kızakla kaydı. Yolda kalan bazı sürücüler ise vatandaşların yardımı ile ilerken, yokuş yukarı çıkmakta zorlanan bazı araçlar ise geri geri çıkmayı denedi. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanırken, Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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