Karabük'te yoğun sis etkili oluyor

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Karabük'te kent genelinde yoğun sis etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatleriyle birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte seyir halinde olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.