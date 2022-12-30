İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te yoğun sis görüş mesafesini kısalttı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş arası mesafe kısaldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş arası mesafe kısaldı.


Karabük'te sis etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler tedbirli olarak ilerliyor.


Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

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