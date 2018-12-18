Karabük'te yoldan çıkan araç takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak takla atan araçtan fırlayan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide ağır yaralandı.

Kaza, Karabük-Ankara D755 karayolu Cumayanı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan Cemal Küçük idaresindeki 55 AK 342 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje çıkarak takla atan ticari araç, karşı şeride geçtikten sonra dururken, araç içinde bulunan sürücü Cemal Küçük ile yanında bulunan Hüseyin Küçük araçtan fırladı.

Çevredeki köylüler ve yoldan geçen diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 sağlık ekiplerince yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Hüseyin Küçük kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Cemal Küçük'ün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri inceleme başlattı.