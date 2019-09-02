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Karabük'te yönetmelik değerlendirme toplantısı

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili eğitim verildi.


Karabük Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamlı şekilde incelenerek, yapılan değişiklikler başlıklar halinde ilçe ve okul idarecilerine aktarıldı. Yapılan değişikliklerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı öğretmenler kurulu toplantılarında gündeme alınarak öğretmenlere gerekli bilgilendirmenin yapılması talimatı verildi.


Toplantıya, Milli Eğitim Müdür Yardımcı Nevzat Akbaş ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri temel eğitim hizmetlerinden sorumlu şube müdürleri ile merkez anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürleri katıldı.

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