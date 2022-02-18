İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Karabük’te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarı sonucu Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi ile 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde kar yağışı etkili oluyor.


Yetkililer akşam saatleri itibari ile başlayan kar yağışının gece yarısına kadar tipi şeklinde devam edeceğinden, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.