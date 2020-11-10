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Karabük'te yurt ışıkları “ATA” için yandı

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Karabük Asiye Hatun Yurdu’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82.

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA” yazısı oluşturuldu.



Karabük Üniversitesi kampüsü içinde bulunan ve 3 bloktan oluşan Asiye Hatun Yurdu'nda ışıklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yandı. Yurtta kalan öğrenci ve personeller odaların ışıklarıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla “ATA” yazısı oluşturdu.

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