Karabük'te yüz yüze eğitim öğrencilere uyarılar yapılarak başladı

Karabük'te bugün itibari ile başlayan yüz yüze eğitim dönemi kapsamında öğrenciler uyarılar yapıldıktan sonra sınıflara alındı.

Karabük'te okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla 2, 3, 4. Sınıflar ile ortaokul 8. Sınıflar ve lisede 12. sınıflar eğitim ve öğretime başladı. Çocuklarını okula getiren veliler okul bahçelerine girmesine izin verilmezken, öğrencilere sınıflara girmeden önce korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflara alındı. Öte yandan korona virüs nedeniyle bazı ailelerin çocuklarını okullara göndermemesi dolayısıyla okullardaki öğrenci sayısının az olduğu gözlemlendi.