Karabük'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Karabük'te üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Ece Akın (19) idaresindeki 78 SH 925 plakalı otomobil Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halinde iken 5000 Evler üst köprü yolunu geçtikten sonra aynı istikamette seyir halinde olan Suna Tanış Çetin (49) yönetimindeki 41 LN 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ayrıca çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü Akın, köprü duvarına çarptıktan sonra yön değiştirmesi ile Onur Yelen yönetimindeki 78 BZ 691 plakalı otomobile de çarptı. Üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada Ece Akın (19), Suna Tanış Çetin (49), Melis Yüce (21), Uğur Ekiz (26) ve Çağrı Çetin (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar özel hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.