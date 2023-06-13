Karabük'teki ölümlü kaza anı kameraya yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu Karabük - Kastamonu karayolu Safranpark mevkiinde meydana gelen kazada S.K. idaresindeki 78 AAB 694 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yapan M.U. yönetimindeki 78 SR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ünal Şirin hayatını kaybederken, sürücü M.U. ile yanında bulunan yabancı uyruklu A.A.A., A.M.S. ve S.G.C. yaralandı.

Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde kavşaktan kontrolsüz geçiş yapan otomobile kamyonun çarptığı görülüyor. Ayrıca görüntülerde çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilden birinin yola fırladığı ve kaza sonrası vatandaşların yardıma koştuğu yer alıyor.