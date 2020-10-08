İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'teki orman yangınına uçak ve helikopterle müdahale ediliyor

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çıkan orman yangınına yangın söndürme uçağı ve helikopteriyle müdahale ediliyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan orman yangınına yangın söndürme uçağı ve helikopteriyle müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalakkuz köyü Sofular Mahallesi bölgesinde sarp ve sık ormanlık bölgede dün gece yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, itfaiyeye haber verirken, gece kontrol altına alınan yangın sabah rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.


Rüzgar nedeniyle tekrar alevlenen ormanlık alandaki yangını söndürmek için bölgeye yangın söndürme uçağı, helikopter, Karabük ve çevre illerden arazözler gönderildi.


Arazinin sarp ve sık orman olması nedeniyle iş makineleriyle yol açılırken, karadan da ekipler yangına müdahale etmeye çalışıyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.