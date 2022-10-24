Karabük'teki Türkiye'nin en büyük blok ormanlarında sonbahar renkleri hakim oluyor

Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından ve en büyük blok ormanlarını da içinde barındıran Karabük ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlardaki yeşil örtü yerini sarı ve kırmızı tonlara bırakıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Karabük ormanlarında sonbahar güzelliğini göstermeye başladı.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ormanda sonbaharın gelmesiyle birlikte ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri cezbediyor.

İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarı ve kırmızı tonlara bırakmaya başladı. Farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu eşsiz manzara dron ile havadan görüntülendi.