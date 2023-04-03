Karabük'ten "3 Nisan Sanayi Günü" olsun talebi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) öncülüğünde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla, 3 Nisan tarihinin "Sanayi Günü" olarak kutlanması için çağrı yapıldı.

KTSO Başkanı Fatih Çapraz, çağlar boyunca farklı coğrafyalarda varlığını sürdürmüş ve bu esnada pek çok devlet kuran Türk milletinin en büyük vasfının da bağımsızlığı her zaman şiar edinmesi sebebi ile hiçbir zaman esir edilememiş olması olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılı olması nedeniyle 2023 yılının millet için ayrı bir öneme ve değere sahip olduğunu aktaran Çapraz, "Bizler için ayrı bir öneme ve değere sahip diğer bir tarih ise 3 Nisan 1937'dir. 3 Nisan tarihi hem ilimiz hem de ülkemiz açısından neden bu kadar büyük öneme sahiptir? Bu soruyu şu şekilde cevaplandırabiliriz; Kurtuluş Savaşı'ndan eşsiz bir zaferle ayrılan milletimiz bu esnada beşeri ve ekonomik kaynaklarının büyük kısmını kaybetmiştir. Ülkenin ayağa kaldırılması ve emperyalist devletlerin insafına bırakılmaması gerekmekteydi. Mevcut durumun vahametini bilen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırmadıkça sonuçsuz kalır.' sözü, devletimizin içerisinde bulunduğu durumu ve çözüm önerisini açıklamaktadır. Ekonomik mücadeleyi kazanabilmek ve kalkınmayı sağlayabilmek için sanayileşerek ve üreterek ülkenin küllerinden yeniden doğması gerekmekteydi. Devletin bağımsızlığının kazanılmasının ancak ekonomik bağımsızlığın kazanılması ile mümkün olabileceğini öngören bu anlayış ile 3 Nisan 1937 tarihinde ülkemizin 'İlk ağır sanayi kuruluşu' olan Demir ve Çelik Fabrikası (KARDEMİR) kurulmuştur. Bu büyük girişim yıllar içeresinde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları, Çimento Fabrikaları, Şeker Fabrikaları ve adını buraya sığdıramayacağımız pek çok fabrika, köprü, baraj ve bina inşaatının yapımına imkan vermiştir. Aynı zamanda sanayideki bilgi birikimini, mühendisini, ustasını, işçisini yurdun dört bir yanının inşasında kullanmıştır. Bu nedenler ile KARDEMİR, 'Fabrikalar kuran fabrika' unvanını kazanmıştır" dedi.

3 Nisan'ın sadece Demir ve Çelik Fabrikalarının ve Karabük'ün kuruluşunun kutlandığı bir gün olmadığını vurgulayan Çapraz, "Bugün aynı zamanda günümüz Türkiye'sini oluşturan sanayileşme, çağdaşlaşma, modernleşme ve ekonomik bağımsızlık vizyonun da kutlandığı bir gündür. Hepimiz ülkemizi seviyor, gelişmesi ve kalkınması için büyük gayret gösteriyoruz. İnsan hayatında olduğu gibi devletlerin hayatında da dönüm noktaları olmuştur. 3 Nisan tarihinin ne olduğunu ne anlama geldiğini iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu tarih sıradan bir tarih değildir. Genç Cumhuriyet için devletin bağımsızlığını sağlayacak ekonomik kalkınmanın temelinin atıldığı dönüm noktası bir tarihtir. Bu tarihi hiçbirimizin unutmaması gerekir. Özellikle gençlerin ülke ekonomisini kalkındırma yolunun sanayi işletmelerini artırmaktan geçtiğini, üretmenin değerinin devletin bağımsızlığıyla ilişkili olduğunu bilmesi önem arz etmektedir. 3 Nisan'ı Sanayi Günü olarak ilan etmek bu bilinci geliştirecektir" diye konuştu.

Çapraz, şunları kaydetti:

"Bu niyetler istikametinde ilimizdeki sivil toplum örgütleri olarak 10 Ocak 2023 tarihinde il genelinde başlattığımız imza kampanyamız, Cumhurbaşkanımıza sunacağımız talep dilekçemizle nihayete erecektir. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bu topraklardan çıkan sese kulak vereceklerine canı gönülden inanarak hayırlı olsun demek istiyoruz. 3 Nisan Sanayi Günü'nün ilimize ve ülkemize hayırlı olsun deneceği güne kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi beyan eder, hayırlara vesile olmasını dileriz."