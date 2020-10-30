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Karabük'ten deprem bölgesine kurtarma ekibi sevk edildi

İzmir’de meydana gelen 6.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük'ten UMKE ekibi bölgeye gönderildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen ve bazı illerde hissedilen deprem nedeniyle Karabük'ten 1 araç ve 4 sağlık personelinin bulunduğu UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 4 sağlık personelimiz yola çıkmıştır" denildi.

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