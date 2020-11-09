Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 caddede sigara içilmesi yasaklandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu üç caddede korona virüs tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklandı.

Karabük'te en işlek caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesi korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasının ardından bir yasak da Eflani ilçesinden geldi. İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun aldığı karar doğrultusunda yaya trafiğinin yoğun olduğu Merkez Hükümet Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde sigara içilmesi korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla apartman ve site içerisinde yer alan kapalı ortak kullanım alanlarının pandemi süresince kullanılmamasına ve konunun takibinden apartman ve site yöneticilerinin sorumlu olmasına karar verildiği açıklamada, “Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir” denildi.