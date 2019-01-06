Karabük'ün ilçelerinde eğitime kar tatili

Karabük'ün Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada Karabük'ün Merkez ilçesi hariç diğer ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde 07.01.2019 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, diyaliz hastası ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarılırken, Karabük Merkez ve köylerindeki kar yağışının takip edildiği belirtildi.