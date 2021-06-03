Karabük'ün ilk erkek milli atletine ilk milli görev

Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre branşını 10.81 saniye ile tamamlayarak Türkiye şampiyonu olan Taha Özal, Balkan Şampiyonası'nda milli formayla Türkiye'yi temsil edecek.

ENKA Spor Kulübü sporcusu Taha Özal, Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre branşında 10.81 saniyelik derecesiyle Türkiye şampiyonluğu elde etti. Kendinden 3 yaş büyüklerle mücadele eden Özal, üst üste kazandığı Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma davet edildi. Geleceği parlak olarak görülen ve Karabük'ün ilk erkek milli atleti olan Özal, 12-13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Planladığı hedeflerini tek tek gerçekleştiren Özal, şampiyona hazırlıklarını Antrenör Mustafa Toygar öncülüğünde gerçekleştiriyor.

“Balkan Şampiyonası'nda milli formamızı terleteceğim”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan genç atlet, “28-30 Mayıs tarihlerinde Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre branşını 10.81 ile tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldum. Birinci olanları milli takıma alıyorlardı. Bu vesile ile ben de milli takıma seçilmiş oldum. 7 Haziran itibariyle de İzmir'de kampa gireceğiz. Sonrasında 12-13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'nda milli formamızı terleteceğim” dedi.

“Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz”

Milli takıma seçildiği mutlu olduğunu ifade eden Özal, “Zaten hedefimiz buydu. Milli takıma seçilebilmekti. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Şu an odaklanmış olduğum hedefim, Balkan şampiyonu olabilmek. Orada bayrak takımımızla beraber şampiyon olmak. Sonrasındaki hedefim Estonya'da düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası'nda da milli formamızı terletip orada da şampiyon olmak. Hedeflerimizi gerçekleştirdikçe önümüzdeki hedefe odaklanıyoruz her seferinde. Katlaya katlaya üstüne devam etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Taha Özal'ın, Karabük'ün ilk erkek milli atleti olduğunu aktaran Özal, “Bunun için mutluyum ve gururluyum. Bu bağlamda da Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven Bey'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.