Karabük'ün sağlık konularını konuştular

Fahrettin Koca'ya ziyaret ederek, kentin sağlık konularını ele aldılar.

Karabük Milletvekilleri Güneş ve Ünal bakanlık ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Ak Partili vekiller Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret ederek Karabük'e davet etti. Güneş ve Ünal ziyarette, yaklaşık bir ay önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne dönüştürülmesi noktasında verdiği destek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Karabüklüler adına teşekkürlerini ileterek, Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde tespit ettiği doktor, yardımcı personel ve teknik ihtiyaçlar konusunda ki talepleri de ilettiler.

Ocak ayı sonuna kadar Karabük'e gelmesi beklenen Sağlık Bakanı'nın Karabük ziyareti esnasında hasta kabulü ve tedavinin başlandığı ve yaklaşık 12,5 Milyon TL'ye mal olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni açması planlanıyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan ve toplamda 40 Milyon TL mal olan Yenice Devlet Hastanesi, Eskipazar Entegre Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sağlıklı Hayat Merkezi ( VSD ve Ketem ), Toplum Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün hakkında da yetkililerden bilgi alması bekleniyor.

Ziyaretin bir diğer önemli konusu da Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün il geneli tespit ettiği doktor, yardımcı personel ve teknik ihtiyaçlar oldu.