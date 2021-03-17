‘Karabük'ün Saklı Değerleri' projesi ile yerel çeşitler korunacak

Karabük'te yerel çeşitlerin korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla hazırlanan "Karabük'ün Saklı Değerleri” projesi start aldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Tohumu Ata Toprağında” projesinden sonra meyvecilikte de yerel çeşitlerin korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla "Karabük'ün Saklı Değerleri” projesini hayata geçirdi. Kentin yerel çeşitlerinden olan Göksulu ve Sakal ıslayan armut çeşitleri başta olmak üzere ala erik ve kırmızı elma çeşitleriyle tesis edilecek proje bahçeleriyle yerel bazda yetiştirilen fakat kaybolmaya yüz tutan bu çeşitlerin kendi coğrafi alanlarında yetiştirilerek, üretimde devamlılığın sağlanması, gen kaynaklarının korunması ve bu türlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Projenin ilk adımı için Eskipazar ilçesi Doğancılar köyünde üretici olan Mevlüt Ateş'e ait 500 metrekare bahçesinde Göksulu ve Sakal ıslayan armut çeşidinin dikimi ile gerçekleşti.

Proje hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, “Bitkisel çeşitliliğimizi geçmişten günümüze taşıyan çeşitli projeler geliştirmekteyiz. Üç yıl önce geliştirdiğimiz Ata Tohumu Ata Toprağında projemizden sonra meyvecilikte de yerel çeşitlerin korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ‘Karabük'ün Saklı Değerleri Projemizi' uygulamaya başladık. Eskipazar, Safranbolu ve Ovacık ilçelerimizde ki yerel çeşitlerimizden almış olduğumuz kalemler Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yarı bodur anaçlara aşılanarak fidanlar elde edilecektir. Bugünde Eskipazar İlçemiz Köyünde Mevlüt Ateş'in bahçesinde yarım dekar alanda Göksulu Armudunu hep beraber dikeceğiz. Devamında 2021 yılı Eylül-Ekim aylarında sonbahar dikimlerimizi de gerçekleştirerek anaç üretim bahçeleri oluşturmayı ve projemiz ile 20 adet 'Karabük'ün Saklı Değerleri' proje bahçesi oluşturmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, projenin Eskipazar ilçesinde başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Projede emeği geçen İl ve İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, İlimiz ve İlçemiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.