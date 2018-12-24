Karabük'ün trafiğine köklü çözüm

Uysal yapılacak projenin ise yaklaşık 300 milyon lira tutarında olduğunu da kaydetti.

Belediye Başkan adayı Uysal, beraberinde Milletvekilleri Cumhur Ünal , Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ve Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ile partililerle birlikte basınla bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı İsmail Altınöz, sadece biz yapacaklarımızı ve projelerimizi anlatarak halkımızın desteğini isteyeceğiz. Karabük merkez ve ilçelerinden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Biz tamamladığımız, olgunluğa kavuşan ve ayağı yere basan projelerimizi paylaşacağız” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, önlerinde yerel seçim olduğunu ve seçimlerin medeniyet ölçüleri içersinde geçmesini temenni ettiklerini söyleyerek, “ Bu şehre ve kente yakışan durum bu dur. Karabük Cumhuriyet kentidir. Biz cumhuriyetten sonra oluşmuş bir şehriz. Türkiye'nin her yöresinden insanlarımızı burada görüyoruz. Karabük'te birlikte huzurlu yaşama örneği olan bir kenttir. Halkımız 31 Mart'ta sandığa giderek kendilerine hizmet edecekler başkanlarını seçecek. Şehrimize faydalı olacak ve daha güzel hizmetleri kim yapacaksa, bunu temenni ediyoruz. Bizim adayımızın bu doğrultuda seçilmesi yönünde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

Milletvekili Cumhur Ünal ise, Karabük arzu ettiğimiz gibi düzenli bir şehir olabilme şansını bir türlü yakalayamadı. Bazı mahallelerimiz hala gece kondu görünümünden çıkamadı. Devletimizin şehirleşme adına Karabük'e çok ciddi yatırımları oldu. Milletvekilleri olarak bizde aldığımız bayrakla kenti daha ileriye getirme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentin il görünüme kavuşması için bazı şeylerin değişmesi lazım” dedi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal ise, Karabük'ün en öncelikli sorunun trafik problemi olduğuna dikkat çekerek, Milletvekilliği döneminde hazırlanan Kardemir Kavşağı projesini, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi düşündüğünü ifade etti.

“Kavşak projesini görsellerle anlattı”

Ak Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, milletvekilliği döneminde bizzat üzerinde hassasiyetle durduğu ve trafik sorununu çözecek Kardemir Kavşağı Projesi ile ilgili “Bizler projelerimizi zamana yayarak kamuoyu ile paylaşacağız. Karabük'ün en büyük problemlerinden bir tanesi trafik konusudur. Belediye başkanı adaylığımızın açıklanmasından sonra Karabük sokaklarında dolaşırken Karabük'ün trafik sorununu nasıl çözeceksiniz diye ister istemez vatandaşlar soruyorlar. Trafik probleminin olduğu yerde mutlu insanı bulmanız mümkün değildir. Karabük'e girmek ayrı bir sorun, Karabük'e girdikten sonra arabanızı park etmek ayrı bir sorun. Trafik sorununu çözersek Karabük'te huzurlu bir ortamını temin etmeyi başarmış oluruz. Trafik problemi bugünün problemi değil, geçmişten gelen bir problem. Yıllardan beri gelmiş olan bir problemi bir günde çözmek mümkün değil. Karabük'teki trafik probleminin çözülmesinde, iki kurumun çok büyük önemi var. Biri Karayolları Genel Müdürlüğü, diğeri de belediyenin kendisinin yapacağı çözüm önerileridir. Milletvekilliği döneminde, Karayollarının çözmesi gereken Kardemir kavşağının projelendirilmesi ile ilgili çok çaba sarf ettik. Karayolları başlangıçta çok değişik projeler getirdi, bunu milletvekili olarak ben kabul etmedim. Ben pansuman çözümlere karşı biriyim, çözülecekse bir problem kökten çözülmeli. Şehrin bir 40 veya 50 yıllık bir geleceği de planlanmalı. Milletvekilliği dönemimde bir proje hazırlığı vardı, bu proje hazırlanması esnasında ben de vardım. Her kurum daha az maliyetli olacak öneriler ortaya attılar. Bu öneri benim tarafımdan pek de kabul görmedi. Daha güzel, daha uygun 40 veya 50 yıllık sürece cevap verebilecek yapılanma olmasını istedim. Bu proje ete kemiğe büründü. Şunu belirtmek isterim, bu belediyenin projesi değil. Bu milletvekilliği dönemimizden gelen ve bizim takip ettiğimiz bir projedir. 31 Mart tarihinde belediye başkanı seçildiğim taktirde milletvekillerimiz ile birlikte el ele vererek bu projenin en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız.” dedi.

“Caminin temeli nisan ayından sonra atılsın”

Kardemir Kavşak Projesinin, Çelik Camii projesinden sonra netleştiğini, projenin Çelik Camiinin yapılacağı arsaya da sarktığını, oraya yapılacak kavşak projesi sonrası Çelik Caminin şehir girişinde görünüm bakımında istenileni veremeyeceğini belirten Uysal, Çelik Camii projesi ile ilgili Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye çağrıda bulunarak ‘Bence etik olan, bu caminin inşaatını nisan ayında göreve başlayacak olan belediye başkanını bırakılması çok daha doğru olur. Şimdi atılabilecek bir temel yarım kalabilir, halk buna itiraz edebilir.' ifadesinde bulundu.