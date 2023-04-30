Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Karabük'ün yüksek kesimlerinde nisan ayı sonunda kar yağışı etkili oldu. Ormanların ve doğanın beyaz örtüyle kaplandığı Büyükdüz mevkiinde yer yer kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Nisan ayının son günlerinde yağan kar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.