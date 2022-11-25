Karabük'ün yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oluyor

Karabük'te havaların soğumasının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinden itibaren etki olan kar yağışı sonrası Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin kuş bakışı izlenebildiği 1200 metre yükseklikteki Sarı Çiçek Yaylasında da etkili olan kar yağışı doğaseverler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.