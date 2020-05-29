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Karabük'ün yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı

Karabük’te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.

Karabük'te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.


Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Karabük genelinde soğuk hava etkili olurken, Mayıs ayında yüksek kesimlerinde ise kar yağışı devam ediyor. Eskipazar-Gerede-Ankara yolunda aniden bastıran kar yağışı ile birlikte ormanlar ve bazı köyler beyaza büründü.


Öte yandan alçak kesimlerde de etkisini sürdüren sağanak yağış dolayısıyla derelerdeki su seviyesinde yükselmeler meydana geldi.

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