Karacabey Yenice'de orman teşkilatı ile bir araya geldi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yenice'ye gelerek orman teşkilatı ve kooperatif başkanları ile bir araya geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesine gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kızılkaya İşletme Şefliği tarafından yapılan meşçere bakımı ve fidan dikim çalışmalarını yerinde inceledi. Bekir Karacabey'e Yenice Orman İşletme Müdürü Serhat Sugeçti tarafından Yenice'de yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Karacabey, daha sonra Kızılkaya Orman İşletme Şefliği'ne ait binada kooperatif başkanları ve orman emekçileri ile bir araya gelerek sohbet etti ve sorunlarını dinledi.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e Yenice ziyaretinde Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ve bölge müdür yardımcıları da eşlik etti.

Karacabey, yaptığı ziyaret ile ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Ormanlarımız, bakım müdahaleler ile dış etkilere daha dayanıklı ve yangınlara karşı daha dirençli hale geliyor. Genç meşçere bakımlarını zamanında ve etkin şekilde yaparak, daha sağlıklı, kaliteli ve verimli ormanların oluşmasını sağlıyoruz. Daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz.” dedi.