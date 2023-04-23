Karadeniz bağlantı yolundaki uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda dönüş yolundaki uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte özellikle Karadeniz bölgesinden tatilciler, evlerine dönmeye başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan D-100 Karayolu Kemikli Rampaları'nda trafik yoğunluğu devam ediyor. Gerede gişelerine kadar uzanan 70 kilometrelik uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Yoğun trafiğin yaşandığı bölgede sürücüler güçlükle yollarına devam ederken, yoğunluğun gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.